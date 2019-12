Ein Truppen-Teilabzug, ein Gefangenen-Austausch und eine Umsetzung der Waffenruhe noch heuer: Beim Ukraine-Gipfel in Paris haben sich Russlands Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Montag auf Schritte zur Annäherung beider Länder geeinigt. Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine signalisierten ihre Bereitschaft zur Umsetzung der Beschlüsse.

