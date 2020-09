Mehr als 250 Menschen sind am Sonntag bei neuen, verbotenen Massenprotesten in Minsk gegen den autoritär herrschenden, weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium in der Hauptstadt mit. Auch in anderen Städten des Landes gab es Proteste. Ein Großaufgebot von Polizei und Armee bezog Stellung in Minsk.

Dieses Video liegt auf YouTube