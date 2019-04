Nach der Präsidentschaftswahl in der Ukraine liegt der Komiker Wolodymyr Selenskyj ersten Ergebnissen zufolge klar in Führung. Wie die Wahlkommission am Montag nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen bekanntgab, kam der 41-jährige Politikneuling in der ersten Wahlrunde mit 30,2 Prozent der Stimmen auf Platz eins, gefolgt von Amtsinhaber Petro Poroschenko mit 16,7 Prozent.

