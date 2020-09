Video: Unbegleitete Minderjährige aus Moria kommen aufs Festland

Nach der Brandkatastrophe im Flüchtlingslager Moria will Griechenland noch am Donnerstag Familien und besonders bedürftigen Menschen eine neue Unterkunft beschaffen. Eine Fähre wurde zur Insel Lesbos entsandt. Zwei griechische Marine-Schiffe sollen zudem zusätzliche Schlafmöglichkeiten bieten. Unterdessen sollen Plätze für minderjährige Flüchtlinge von Moria in anderen EU-Ländern gefunden werden.

