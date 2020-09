Video: UNO alarmiert über Festnahmen nach Demos in Weißrussland

In der weißrussischen Hauptstadt Minsk haben am Sonntag erneut mindestens 100.000 Menschen gegen den langjährigen Präsidenten Alexander Lukaschenko protestiert. Dabei nahm die Polizei nach eigenen Angaben Hunderte Menschen fest. Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet beklagte "alarmierende Berichte" über Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Weißrussland.

Dieses Video liegt auf YouTube