Video: UNO-Sicherheitsrat fordert Ende der Kämpfe in Berg-Karabach

Der UNO-Sicherheitsrat fordert ein sofortiges Ende der Kämpfe in der Unruheregion Berg-Karabach. Die 15 Mitglieder unterstützten nach ihrer Sitzung am Dienstag (Ortszeit) in New York Generalsekretär António Guterres bei seiner Forderung nach einer Waffenruhe, Deeskalation und sofortiger Wiederaufnahme von Verhandlungen. Unterdessen weiten sich die seit drei Tagen tobenden Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan zur schwersten Eskalation seit Jahrzehnten aus.

