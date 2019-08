US-Präsident Donald Trump hat die Schusswaffenangriffe im texanischen El Paso und in Dayton im US-Staat Ohio mit insgesamt 29 Toten als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" bezeichnet. Er wolle eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringen, die die Todesstrafe bei Hassverbrechen in Form von Massenmord vorsieht, so Trump am Montag in seiner Rede an die Nation.

