Video: US-Präsident Trump fühlt sich "viel besser"

Dem mit dem Coronavirus infizierten US-Präsidenten Donald Trump geht es nach eigenen Worten "viel besser". Als er am Freitag ins Walter Reed-Militärkrankenhaus nahe Washington gebracht worden sei, "habe ich mich nicht so gut gefühlt", so Trump in einem am Samstag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Video. "Jetzt fühle ich mich viel besser, wir arbeiten hart daran, mich vollständig wiederherzustellen." Laut seinem Leibarzt ist Trump aber noch nicht aus dem Gröbsten heraus.

