Video: USA flogen Angriff gegen "Planer" von IS-Anschlag in Kabul

Die US-Armee hat in Afghanistan einen Drohnenangriff auf einen "Planer" des regionalen Ablegers der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geflogen. Der unbemannte Angriff sei in der Provinz Nangarhar erfolgt, ersten Hinweisen zufolge "haben wir das Ziel getötet", erklärte Bill Urban vom US-Zentralkommando am Freitag. Der afghanische IS-Ableger hatte sich zu dem Selbstmordanschlag am Flughafen von Kabul bekannt, bei dem am Donnerstag mindestens 92 Menschen getötet wurden.

