Die jüngsten Drohnenangriffe auf saudi-arabische Ölanlagen haben neue Spannungen zwischen den USA und dem Iran und damit Nervosität an den Weltmärkten ausgelöst. "Wir haben Anlass zu glauben, dass wir den Schuldigen kennen, und warten mit geladener Waffe auf die Bestätigung", drohte US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Montag auf Twitter an die Adresse Teherans gerichtet.

Dieses Video liegt auf YouTube