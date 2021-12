Video: USA und Großbritannien warnen Russland in Ukraine-Konflikt

Die Krise in der Ukraine und die Beziehungen zu China stehen im Vordergrund von zweitägigen Beratungen der G7-Außenminister in Liverpool. Zum Auftakt der Gespräche am Samstag zeigten sich die USA und Großbritannien besorgt über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Jeder Einfall in ukrainisches Staatsgebiet durch Russland wäre "ein strategischer Fehler" und hätte "ernsthafte Konsequenzen", so die Außenminister Antony Blinken und Elizabeth Truss.

