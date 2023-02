Video: Van der Bellen in der Ukraine bei Hilfsprojekt in Uschhorod

Es war vor allem ein Besuch mit Symbolkraft, den Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag in der von Russland angegriffenen Ukraine beendete. Dass Van der Bellen kurz nach seiner zweiten Angelobung Kiew aufsuchte, galt als Zeichen der Solidarität. Zum Schluss stand Donnerstag ein Lokalaugenschein bei einem vom Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK) unterstützten Hilfsprojekt in Uschhorod im Dreiländereck zwischen Ukraine, der Slowakei und Ungarn auf dem Programm.

