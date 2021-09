Video: Van der Bellen, Kurz, Schallenberg bei UNO-Generaldebatte

Dass die UNO-Vollversammlung und die am Dienstag beginnende Generaldebatte heuer nach der coronabedingten Pause im Vorjahr zumindest zum Teil wieder mit physischer Präsenz von Staats- und Regierungschef stattfinden kann, "sind Schritte zurück in die Normalität". Diese Ansicht vertrat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstagabend (Ortszeit) in New York. Dass allerdings nur ein Teil der Staaten vertreten ist, zeige aber auch, "dass Impfstoff ungleich verteilt ist."

