Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht die Sorgen Israels bezüglich des Iran als "ernst zu nehmend" an. Das sagte er anlässlich eines Besuchs des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin am Mittwoch in Wien. "Wir teilen die Sorge um die Sicherheit Israels und wir teilen das Ziel, die Entwicklung und den Erwerb von nuklearen Waffen durch den Iran auszuschließen", so Van der Bellen.

