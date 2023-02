Video: Van der Bellen sieht keine Friedensperspektive für Ukraine

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht aktuell keine Perspektive für eine Beilegung des von Russland angefachten Angriffskriegs gegen die Ukraine. Nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stellte Van der Bellen bei einem Besuch am Mittwoch in Kiew fest, er sehe keine "Friedenstauben" am Horizont. Selenskyj bedankte sich für die humanitäre Hilfe Österreichs, übte aber auch Kritik.

Dieses Video liegt auf YouTube