Video: Victoria Kennedy soll US-Botschafterin in Wien werden

Die Witwe des früheren US-Senators Ted Kennedy, Victoria Kennedy, soll neue amerikanische Botschafterin in Wien werden. Die Präsidentschaftskanzlei bestätigte am Dienstagnachmittag der APA, dass Österreich den USA das für die Ernennung erforderliche Einverständnis ("Agrément") erteilt habe. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte daraufhin vor Journalisten in New York, die Nominierung sei eine "Auszeichnung" für Österreich.

