Angesichts der Kritik an ihrer Nominierung als EU-Kommissionspräsidentin will sich die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei der Ausarbeitung ihres Programms eng mit dem Europaparlament abstimmen. Es sei ihr wichtig, "klugen Rat einzuholen", so von der Leyen am Donnerstag. Sie plane, "allen Fraktionen zuzuhören und gemeinsam einen Plan für Europas Zukunft zu erarbeiten".

