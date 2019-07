Die vom EU-Gipfel als künftige EU-Kommissionspräsidentin nominierte CDU-Politikerin und deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat am Donnerstag den Amtsinhaber Jean-Claude Juncker in Brüssel besucht. Juncker versicherte ihr seine Unterstützung. Eine Mehrheit im Europaparlament ist aber noch nicht sicher. Von der Leyen hatte bereits am Mittwoch Gespräche mit Abgeordneten geführt.

