Video: Waffenruhe in Nahost wird wirksam

In der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Israel und militanten Palästinensern schweigen seit dem frühen Freitagmorgen die Waffen. Nach elftägigen Kämpfen trat um 02.00 Uhr Ortszeit (01.00 MESZ) eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe in Kraft. In den ersten Stunden hielten sich beide Seiten an die vereinbarte Einstellung der Kampfhandlungen. Die Europäische Union (EU) bot bereits am Freitag ihre Unterstützung bei der Suche nach einer dauerhaften Friedenslösung an.

