Im flächenmäßig zweitgrößten Land der Welt, Kanada, hat die Parlamentswahl begonnen. In der Früh öffneten die ersten Wahllokale in Neufundland, wie der öffentliche TV-Sender CBC am Montag berichtete. Alles deutet auf ein enges Rennen zwischen den Liberalen von Premierminister Justin Trudeau und den Konservativen mit ihrem Spitzenkandidaten Andrew Scheer hin.

