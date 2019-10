Das Weiße Haus hat für Sonntag eine wichtige Ankündigung von US-Präsident Donald Trump angekündigt. Trump werde sich am Sonntag in der Früh um 09.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MEZ) im Weißen Haus äußern, teilte der Vizesprecher des Weißen Hauses, Hogan Gidley, am Samstagabend in Washington mit. Nähere Angaben machte er nicht.

