In der Affäre um möglichen Machtmissbrauch durch US-Präsident Donald Trump sind Vertuschungsvorwürfe laut geworden. Mehrere führende Regierungsmitarbeiter hätten sich intensiv bemüht, einen Zugriff auf das Protokoll des Telefonats zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu verhindern, sagte der anonyme Hinweisgeber in einer Beschwerde an den US-Kongress am Donnerstag.

