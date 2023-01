Video: Weiterer Angriff in Ost-Jerusalem: Sorge vor Eskalation wird größer

Nach zwei Anschlägen in Ost-Jerusalem wächst die Sorge vor einer neuen Eskalation im Nahost-Konflikt. Am Samstag habe ein gerade mal 13-Jähriger auf Anwohner einer israelischen Siedlung im Stadtteil Silwan geschossen, teilte die Polizei mit. Sie sprach von einem "Terror-Angriff". Bewaffnete Passanten hätten schließlich auf den Burschenen geschossen. Die beiden Opfer, Vater und Sohn, kamen in ein Krankenhaus.

Dieses Video liegt auf YouTube