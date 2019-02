Truppen unter kurdischer Führung haben im Osten Syriens eine Offensive auf die letzte Hochburg der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in dem Bürgerkriegsland begonnen. Seit Samstagabend greifen sie den kleinen Ort Baghuz an der Grenze zum Nachbarland Irak an, wie die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) mitteilten. Der Angriff könnte jedoch auch für Zivilisten gefährlich sein.

Dieses Video liegt auf YouTube