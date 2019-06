Im eskalierenden Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump weitere Sanktionen gegen das Land angekündigt. Trump machte am Samstag im Weißen Haus keine Angaben dazu, welche Strafmaßnahmen das genau sein sollen. Details kündigte Trump für den Montag an. Der US-Präsident stellte zugleich in Aussicht, die Sanktionen wieder aufzuheben.

