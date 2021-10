Viel heiße Luft beim Klimagipfel

Zwischen den Versprechen der Regierungen und der Realität klafft eine große Lücke.

Wenn der Klimagipfel COP26 in wenigen Tagen beginnt, passiert in Glasgow etwas, das man seit Beginn der Pandemie zu vermeiden versuchte: Zehntausende Menschen aus aller Welt kommen an einem Ort zusammen, sind körperlich präsent - und nicht nur virtuell verbunden wie in unzähligen Zoom-Konferenzen. Das gilt zumindest für jene Verhandlerinnen und Verhandler, Delegierte und Aktivisten, die es nach Schottland geschafft und dort auch einen Platz zum Schlafen gefunden haben.

Gerade für Beteiligte aus weit entfernten, ärmeren Ländern ist ...