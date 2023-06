Viel Platz für Annäherung zwischen den USA und China

Es ist nicht viel, was der amerikanische Außenminister Blinken von seinem Besuch in Peking mit nach Hause nehmen kann. Dennoch endete seine Reise etwas versöhnlich.

Josef Dollinger

Wenn man an einem Tiefpunkt angelangt ist, kann es eigentlich nur noch aufwärtsgehen. Und dass das Verhältnis zwischen China und den USA den tiefsten Punkt seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen erreicht hat, das haben sogar die höchsten außenpolitischen Vertreter in Peking mittlerweile eingestanden. So gesehen hatte US-Außenminister Antony Blinken eigentlich nichts zu verlieren bei seinem Besuch in Peking. Gewonnen hat er aber auch - fast - nichts.

"Offen und konstruktiv" seien die Gespräche gewesen, hieß es auf beiden Seiten. "Offen" waren vor allem Chinas Außenpolitiker, denn sie sparten selbst in der Öffentlichkeit nicht mit Kritik an den USA. Die Vereinigten Staaten seien mit ihrer "falschen Wahrnehmung von China die Wurzel" der Schwierigkeiten, sagte Chinas höchster Diplomat Wang Yi, und die USA sollten endlich aufhören, "von einer chinesischen Bedrohung" zu fantasieren.

Chinas Außenminister Qin Gang erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, Washington habe die Wahl und müsse sich entscheiden. Wollen die USA "Dialog oder Konfrontation, Zusammenarbeit oder Konflikt". Und in der Tonart ging es weiter. Die USA blockierten China, verhängten einseitige Sanktionen und störten den Weltfrieden.

Mehrere Stunden haben die Gespräche mit Außenminister Qin Gang und Chefdiplomat Wang Yi gedauert, nach außen sickerte vor allem Pekings Sicht der Dinge durch, und die lautet: Ja, lasst uns reden - und zwar über die Fehler der USA. Das klang alles nicht sehr nach Gastfreundschaft, sondern eher nach Kopfwäsche.

Dennoch endete Blinkens Peking-Reise sogar etwas versöhnlich, denn Staats- und Parteichef Xi Jinping hat tatsächlich den US-Außenminister zu einem persönlichen Gespräch empfangen. Das ist protokollarisch nicht üblich, normalerweise trifft man sich auf derselben hierarchischen Ebene. Also Außenminister trifft Außenminister, Präsident trifft Präsident. Die halbstündige Sitzung mit dem mächtigsten Mann wird als Entgegenkommen Xi Jinpings gewertet, soll aber auch nicht überbewertet werden. Es hat vor allem symbolische Bedeutung und kann nicht mit einem substanziellen Durchbruch in den Beziehungen gleichgesetzt werden. Xi darf in dieser politischen Peking-Oper das Zuckerbrot reichen, die Peitsche schwingen wie bereits erwähnt seine obersten Außenpolitiker.

Aber Symbole allein werden nicht reichen, um die Schwierigkeiten zwischen beiden Supermächten zu überwinden. Das spürt man vor allem in der Taiwan-Frage. In dieser Angelegenheit gebe es gar nichts zu besprechen, wurde Blinken mehrmals in Peking deutlich gemacht. Unverhandelbar sei Taiwan, da gebe es auch keinen Spielraum für Kompromisse irgendeiner Art.

Eine ähnliche Ablehnung widerfuhr Blinken bei seinem Vorschlag, die Gespräche zwischen den USA und China auch auf militärischer Ebene wiederaufzunehmen. Auch in Sachen Menschenrechte, Uiguren, Hongkong, Sanktionen bei Hightech-Produkten und bei dem chinesischen Spionagegesetz gegen ausländische Unternehmen zeigte Peking dem Gast aus den USA die kalte Schulter. Kleine Zugeständnisse gab es lediglich beim gegenseitigen Studierendenaustausch.

Nicht viel also, was Antony Blinken mit nach Hause nehmen kann, aber die Erwartungen waren ohnehin nicht allzu hoch. Die Probleme zwischen den beiden Supermächten kann man nicht mit einem Besuch lösen, das wusste Blinken schon vor dem Abflug nach Peking. Mag sein, dass Blinkens Besuch den politischen Krisenherd um ein paar Grad abgekühlt hat. Aber brennheiß ist er weiterhin.