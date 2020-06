Viele Deutsche wollen im eigenen Land Urlaub machen

Der österreichische Tourismus hofft auf die Urlauber aus dem Norden: Doch viele Deutsche werden dieses Jahr angesichts der Pandemie Urlaub im eigenen Land machen. Die Grenzöffnungen in Europa werden daran nicht viel ändern.

An den 16. März wird sich Till Jaich wohl sein Leben lang erinnern. Der Geschäftsführer seiner schon gut ausgelasteten Marina mit Schwimmenden Ferienhäusern und Appartements an Land bekam die Mitteilung der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns in die Hände. Die Insel Rügen sollte ...