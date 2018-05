Viele fahren drum herum. Was bringt's?

Keiner besitzt mehr ein Auto, aber jeder hat eines, wenn er eines braucht. Von so einer Zukunft träumt Andreas Knie, Mobilitätsexperte in Berlin.

Etwa 168.000 Dieselfahrer in Hamburg nehmen künftig einen Umweg, weil zwei Straßenzüge gesperrt sind. Was bringt das? Andreas Knie: Straßenzüge nennen Sie das? Das sind zwei Kilometer! Damit kann man die Welt nicht retten und das ist natürlich nicht das, was man tatsächlich braucht. Trotzdem ist zu loben, was in Hamburg passiert. Die signalisieren: "Wir machen jetzt was, wir fangen an." Viele Städte trauen sich nicht einmal das.