"Viele schlafen unter freiem Himmel": Chaos und Panik nach Aerbaidschans Sieg in Bergkarabach

Aserbaidschans Militär überrannte innerhalb eines Tages Bergkarabach. Die dort lebenden Armenier fürchten ethnische Säuberungen.

Javid Ismayilov sucht in den Trümmern seines Hauses nach einer Teekanne.

Noch weht die armenische Trikolore über dem Parlament in Bergkarabachs Hauptstadt Stepanakert. Über 30 Jahre hatte sich die armenische Exklave in Aserbaidschan selbst regiert. Normalerweise tummeln sich Menschenmassen auf dem zentralen Parlamentsplatz. Doch heute sind die Straßen still, aber nicht ...