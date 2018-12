"Viele Rohingya werden für immer in Bangladesch bleiben"

Für die Flüchtlinge aus Myanmar gibt es derzeit keine Aussicht auf sichere Rückkehr. Die EU hält Sanktionen aufrecht.

Der Fall des zwölfjährigen Mädchens ist leider kein Einzelfall: Die Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya musste in ihrer Heimat Myanmar mitansehen, wie ihr Vater von Militärs ermordet und die weiblichen Mitglieder ihrer Familie vergewaltigt wurden. Auch das Mädchen, das später allein in einem Flüchtlingslager in Bangladesch landete, wurde Opfer einer Vergewaltigung. Das Trauma ist groß. Monatelang sprach das Mädchen kein Wort. "Ich weiß nicht, ob sie jemals ein normales Leben führen wird", sagt Zia Choudhury, Länderdirektor der Hilfsorganisation Care in Bangladesch. Kolleginnen aus seinem Team hatten das Mädchen - so wie mittlerweile mehr als 64.000 Frauen und Mädchen - in einem der "frauenfreundlichen Räume" in dem großen Flüchtlingslager in Cox's Bazar betreut.