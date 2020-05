Viele Tote bei Selbstmordanschlag im Osten Afghanistans

Bei einem Angriff auf eine Beerdigung im Osten Afghanistans sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen seien bei der Trauerfeier für einen lokalen Polizeichef verletzt worden, sagten mehrere Politiker und Behördenvertreter aus der Provinz am Dienstag. Indes wurde in der afghanische Hauptstadt Kabul ein Krankenhaus angegriffen.

Keine Gruppe bekannte sich bisher zu dem Angriff. In der östlichen Provinz Nangarhar sind sowohl die militant-islamistischen Taliban als auch die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aktiv. Die Taliban dementierten, für den Angriff verantwortlich zu sein.

Ein Attentäter habe sich in der Früh in der Nähe der Provinzhauptstadt Jalalabad inmitten einer Menschenmenge in die Luft gesprengt, sagten Provinzpolitiker. Ein Abgeordneter des afghanischen Parlaments aus der Provinz sprach von mindestens 45 Toten und 40 Verletzten.

In der Hauptstadt Kabul griffen Unbekannte am Dienstag ein Krankenhaus an. Dabei wurden mindestens acht Menschen verwundet. Unter den Verletzten seien auch zwei Kinder, hieß es am Dienstag aus dem Gesundheitsministerium. Sicherheitskräfte brachten Menschen in Sicherheit. Mehr als 80 Personen, darunter viele Frauen und Kinder, seien bereits gerettet worden.

Zuvor habe es mehrere Explosionen gegeben und Schüsse seien gefallen, hieß es aus Sicherheitskreisen. Über die Anzahl der Täter ist nichts bekannt. Die militant-islamistischen Taliban dementierten, für den Angriff verantwortlich zu sein.

Quelle: Apa/Dpa