Viele Tote nach erneuter Anschlagsserie in Afghanistan

Nach einer Anschlagsserie in Afghanistan sind in der Nacht auf Mittwoch erneut zahlreiche Menschen getötet worden. Bei einem mutmaßlichen Taliban-Angriff auf Kontrollposten in der nördlichen Provinz Tachar seien mindestens neun regierungstreue Milizen getötet worden, sagten zwei Provinzpolitiker am Mittwoch.

SN/APA (APF)/STR Trotz Sicherheitsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Anschlägen