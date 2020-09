Viele Unklarheiten bei TikTok-Deal in USA

Das Gezerre um den chinesischen Kurzvideodienst TikTok hält an. Der chinesische Eigner ByteDance hat am Montag erklärt, das globale TikTok-Geschäft werde weiterhin als Tochter geführt. Es seien "Gerüchte", dass die Mehrheit in den Händen von US-Akteuren liegen werde. Gegensätzlich hatten sich am Wochenende der Unternehmenssoftwarekonzern Oracle wie auch der Einzelhändler Walmart geäußert. US-Präsident Donald Trump hatte TikTok gedroht, den Dienst in den USA zu verbieten.

SN/APA (AFP/Getty Imates)/MARIO TAM Wie geht es mit TikTok in den USA weiter?