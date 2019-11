Vier Demonstranten in irakischer Stadt Kerbala erschossen

Bei Ausschreitungen am Rande von regierungskritischen Protesten sind im Irak vier Menschen getötet worden. Demonstranten versuchten in der Nacht zum Montag das iranische Konsulat in der Stadt Kerbala in Brand zu setzen. Sicherheitskräfte setzten scharfe Munition ein und erschossen nach Angaben von Rechtsmedizinern vier Menschen.

SN/APA (AFP)/MOHAMMED SAWAF Ausschreitungen bei regierungskritischen Protesten im Irak