Vier Tote bei Anschlag auf Polizei-Checkpoint in Pakistan

Bei einem Anschlag auf einen Kontrollpunkt der Polizei in der pakistanischen Provinz Baluchistan sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Behördensprecher der Provinz am Sonntag mitteilte, zündeten Angreifer eine Handgranate. Zu den Opfern des Anschlags in der Nacht auf Sonntag zählen demnach drei Polizisten. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

In Baluchistan im Südwesten des Landes kommt es immer wieder zu Anschlägen. Neben militanten Islamisten gehen Angriffe auch von Separatisten aus, die mehr Autonomie für die rohstoffreiche Provinz fordern.