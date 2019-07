Vier US-Beamte nach Schüssen auf Schwarzen entlassen

Knapp fünf Jahre nach tödlichen Polizeischüssen auf den Afroamerikaner Laquan McDonald hat die Polizei in Chicago vier Beamte in Verbindung mit dem Fall entlassen. Das Polizeipräsidium wirft ihnen Pflichtverletzung und Vertuschung vor, wie US-Medien am Donnerstag berichteten.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/SCOTT OLS Zahlreiche Proteste nach dem tödlichen Zwischenfall