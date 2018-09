Vierte Person wegen Journalistenmord in Slowakei beschuldigt

Wegen des Mordes an dem slowakischen Investigativ-Journalisten Jan Kuciak ist eine vierte Verdächtige offiziell beschuldigt worden. Der 44-jährigen A. Z. werde Komplizenschaft bei einem Mord zur Last gelegt, teilte die Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft, Andrea Predajnova, am Sonntag mit.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Kuciak und seine Freundin wurden kaltblütig ermordet