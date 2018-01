Vierter Tag der "GroKo"-Sondierungen in Deutschland

Unter großem Zeitdruck nehmen die deutschen Christdemokraten und die Sozialdemokraten am heutigen Mittwoch Anlauf für den Abschluss ihrer Koalitionssondierungen am Donnerstag. "Wir wissen auch, dass das Zeitbudget, das wir uns selber gesetzt haben, begrenzt ist. Deshalb wird in den Arbeitsgruppen sehr, sehr intensiv verhandelt", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Dienstagabend in Berlin.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Noch-Kanzlerin Angela Merkel will eine weitere Amtszeit