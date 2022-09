Viktor Orban droht Verlust von EU-Geld

Brüssel will Ungarn zur Wiederherstellung des Rechtsstaats in der Korruptionsbekämpfung zwingen. Lenkt die Regierung nicht ein, soll sie das Milliarden an Fördergeld kosten.

SN/AP 7,5 Milliarden Euro an Regionalförderung will die EU-Kommission der Regierung Viktor Orbans streichen.