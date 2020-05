Virtueller CSU-Parteitag mit Kanzler Kurz

CSU-Chef Markus Söder sieht wichtige Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus, warnt aber vor Sorglosigkeit. Man habe das Schlimmste zunächst überstanden, sagte Söder am Freitag in seiner Rede auf dem ersten Internet-Parteitag der CSU-Geschichte. "Wir sind ganz gut durchgekommen." Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nahm an dem virtuellen Parteitag teil.

SN/APA (AFP/POOL)/LINO MIRGELER CSU veranstaltet Parteitag erstmals ausschlie§lich virtuell