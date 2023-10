Virtueller EU-Gipfel zum Nahost-Konflikt am Dienstag

Die Europäische Union wird am Dienstag in einem Spitzentreffen über ihr weiteres Vorgehen angesichts der jüngsten Gewalteskalation im Nahen Osten beraten. Er habe eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs angesetzt, bei der eine "gemeinsame Position und eine klare einheitliche Vorgangsweise" der Europäischen Union festgelegt werden soll, teilte EU-Gipfelpräsident Charles Michel am Samstagabend auf X (vormals Twitter) mit.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/YVES HERMAN Michel trommelt EU-Chefs zu einem virtuellen Gipfel zusammen (Archivbild)