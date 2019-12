Die liberalen Oberbürgermeister (OB) von Budapest, Warschau, Prag und Bratislava haben am Montag in der ungarischen Hauptstadt die gemeinsame Erklärung zur Gründung des Verbandes "Freie Städte" (Pact of Free Cities) unterzeichnet. Diese Vereinbarung gilt als Pakt gegenüber ihren zum Teil konservativen und populistischen Regierungen.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Erklärung zur Gründung des Verbandes "Freie Städte" unterzeichnet