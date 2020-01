Visegrad-Gipfel mit Kurz in Prag begonnen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Donnerstagvormittag in Prag mit den Regierungschefs von Tschechien, Polen, Ungarn und der Slowakei zusammengekommen. Bei dem Visegrad-Gipfel soll es um die großen Streifragen in der EU wie die Zukunft Europas, die Klimapolitik, den nächsten Finanzrahmen 2021-2027 und die Migration gehen.

SN/APA (AFP)/MICHAL CIZEK Zusammentreffen der Regierungschefs in Prag