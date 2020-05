Völkermord in Ruanda: Gesuchter Flüchtiger Kabuga gefasst

Nach einem Vierteljahrhundert auf der Flucht ist der wegen des Völkermordes in Ruanda gesuchte Félicien Kabuga am Samstag in Frankreich gefasst worden. Kabuga sei am Morgen in der Nähe von Paris festgenommen worden, teilten die französische Staatsanwaltschaft und die Polizei mit. Der 84-Jährige dürfte nun vor ein internationales Gericht gestellt werden.

SN/APA (AFP)/JACQUES NKINZINGABO Gebeine von Opfern des Völkermords in einer ruandischen Gedenkstätte