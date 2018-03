Volksabstimmung über Rundfunkgebühren in der Schweiz

In der Schweiz hat am Sonntag ein Volksentscheid über die Abschaffung der Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehanstalten begonnen. Die "No Billag"-Initiative - benannt nach dem Unternehmen Billag, das die Rundfunkgebühren einzieht - fordert die Abschaffung der Abgabe in Höhe von jährlich umgerechnet 392 Euro. Umfragen sagen ein Scheitern der Initiative voraus.

SN/APA (KEYSTONE)/PETER SCHNEIDER Schweizer entscheiden über die Zukunft des öffentlichen Rundfunks