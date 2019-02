Volksverhetzungsverdacht nach Nazi-Versammlung in Nürnberg

Der Bürgermeister der süddeutschen Stadt Nürnberg, Ulrich Maly, hat eine Versammlung von Neonazis auf dem ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände scharf verurteilt. Der Aufmarsch sei widerlich, inakzeptabel und von niemandem in irgendeiner Form genehmigt worden, sagte Maly am Dienstag in Nürnberg.

/APA (dpa)/Daniel Karmann DIe Zeppelintribüne in Nürnberg war einer der Schauplätze