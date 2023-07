Volle Kraft in die Krise: Wie Israel um seine Demokratie kämpft

Die Knesset hat ein erstes Gesetz zum Umbau der Justiz verabschiedet. In Jerusalem und Tel Aviv prallen daraufhin Protestierende und zwei Weltsichten aufeinander. Quo vadis, Israel?

Sie haben es getan. Als am Montag die Newsticker die Nachricht aus der Knesset verkünden, scheint Tel Aviv einen Augenblick wie in Schockstarre. In den Straßen ist es unwirklich still. Das Stakkato der Trommler, die "Demokratie! Demokratie!"-Rufe, die Schreie der ...