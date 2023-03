Vom Boxtraining an die Front: Mit welchen Methoden die Wagner-Gruppe neue Soldaten anwirbt

Der Boxclub "Gruscha" in Moskau wirkt unscheinbar. Doch von hier aus rekrutiert die Wagner-Gruppe neue Soldaten.

Bis zum "Gruscha" führt eine eisglatte Treppe hinunter. Hinten in der Halle wärmen sich Männer für ihr Boxtraining am Morgen auf. "Gruscha" ist ein Boxclub nicht weit von Russlands Regierungssitz entfernt. Bis zu neun Mal am Tag wird hier trainiert, die ersten beginnen um sieben Uhr morgens, nachmittags lernen Kinder Thai- und Kickboxen. Der Hinterhof-Club ist so unscheinbar wie monströs.

Vor wenigen Tagen hat Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin neue Rekrutierungszentren in 42 russischen Städten ins Leben gerufen. Seine Söldner ...