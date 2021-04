Vom Corona-Hotspot zum Vorbild: Portugiesen kehren in die Straßencafés zurück

Vor drei Monaten war Portugal noch ein Corona-Hotspot. Nun gibt es nur noch wenige Infektionen. Wie hat das Land das geschafft?

Viele sprechen von einem "Wunder": Noch im Jänner hatte Portugal bezogen auf seine Bevölkerungsgröße die weltweit höchsten Coronazahlen. In dem Land mit rund 10,3 Millionen Einwohnern lag die Sieben-Tage-Inzidenz vor drei Monaten noch bei 900. Die portugiesische Regierung beschloss daraufhin, ab 13. Jänner in einen strengen Lockdown zu gehen. Die Maßnahmen scheinen gewirkt zu haben. Denn inzwischen ist die Lage dort so gut wie fast nirgendwo in Europa.

Im Zuge der sinkenden Infektionszahlen hat Portugal die Coronamaßnahmen gelockert. ...